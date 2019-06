Bensemer Original und Urgestein

Bensheim.Dieter Kellermann gehörte zum Stadtbild von Bensheim wie die „Middelbrick“. Kein Tag, an dem er nicht sein Fahrrad durch die Fußgängerzone schob und anschließend seinen „Schoppen“ in einem Bensheimer Lokal oder früher beim „Ben“ (Köhler) in der Kaffeebar (Jardin) trank.

Jederzeit bereit zu einem Schwätzchen über die aktuelle „Bensemer Bolidik“ oder einem Vortrag zur Bensheimer Geschichte. Zum brandheißen Thema „Haus am Markt“ hätte Kellermann jetzt sicher eine Menge beizusteuern.

Der Mann mit der französischen „Badschkapp“ organisierte beim Mohr und anderswo originelle Weinproben mit Seltenheitswert und hohem Unterhaltungsfaktor. Dieter Kellermann war ein Bensheimer Original und Urgestein der ausgefallenen – und ausgestorbenen – Sorte, ein lebendes Bensheimer Geschichtsbuch.

Seine Stadtführungen in der Kluft des mittelalterlichen Nachtwächters waren legendär, sein profundes Wissen, das er in Mundart weitergab, war unerschöpflich. Kein „Bensemer“ Thema, zu dem er nicht eine ausgefallene Geschichte beisteuern konnte. Wer ihn jetzt besuchen will, der muss hoch zum Bensheimer Waldfriedhof, wo er zur Ruhe gekommen ist.

Wer ihn zu Lebzeiten zu Hause besuchte, dem präsentierte er im häuslichen Museumskeller eine unglaubliche Fülle alter Bensheimer Handwerkerutensilien. Darunter auch den berühmten Bensheimer „Koaschdlä“ , dem er seinen Spitznamen verdankt – eine Hacke für die Arbeit im Weinberg mit zwei Zinken.

Diesen „Koaschdlä“ als forsche Schmuckfigur zum Andenken an die charismatische Bensheimer Legende Dieter Kellermann fertigte Bensheims ähnlich stadtbekannter Juwelier, Golf-Experte und Tausendsassa Fritz Dorsheimer jetzt für den sogenannten „Koaschdlä“-Stammtisch im Weingut Hillenbrand.

Dort hält die Statue die Erinnerung an das unvergessene Bensemer Original aufrecht und sorgt außerdem noch für eine originelle Dekoration. Fritz Glanzner

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.06.2019