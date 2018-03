Anzeige

Bensheim.Die Hasen haben sich auf den Brunnen niedergelassen, die Wetterprognosen sind durchaus optimistisch: Für die zweite „Bensemer Osterbrunnen“-Aktion der Einzelhändler unter der Federführung des Vereins „Bensheim Aktiv“ sind beste Voraussetzungen geschaffen. Von 10 bis 15 Uhr heißt es am heutigen Samstag (24.) shoppen und schlemmen in der Innenstadt. Um 12 Uhr werden die Brunnen von Pfarrer Thomas Catta gesegnet. Festlich dekoriert sind der Nibelungenbrunnen, der Bürgerwehrbrunnen und der „Fraa vun Bensem“-Brunnen hinter der Stadtmühle. An jeder dieser Anlaufstellen warten kulinarische Köstlichkeiten rund ums Ei auf die Besucher. red/Bild: Neu