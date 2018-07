Bensheim als Mekka der Innovationen

Zahlreiche lokale Akteure standen am Montag im Stadtpark auf der Bühne – darunter auch die Singschule Sankt Georg von Gregor Knop. © Funck

Bensheim.Innovative Ideen und ausgefallene Konzepte: In Bensheim blüht nicht nur der Mandelbaum, sondern auch ein gehöriges Maß Erfindergeist. Auf ihrer diesjährigen Sommertour war die „Hessenschau“ am Montag im Stadtpark zu Gast, um herauszufinden, warum es hier so viele kreative Köpfe gibt.

Bei tropischen Temperaturen auf der „schrägen Wiese“ läutete Moderator Jens Kölker mit einem kleinen

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5435 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.08.2018