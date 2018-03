Bensheim-Bilder aus längst vergangener Zeit

Anzeige

Schwarzer Tag für Denkmalschutz

Besonders ging er auf den prächtigen Fachwerkbau Mespelbrunner Hof ein, der 1955 wegen der Erweiterung des Kaufhauses Müller der Spitzhacke zum Opfer fiel. Der frühere Stadtarchivar Dieter Blüm hat diesen Adelshof als Weihnachtsgeschenk für seine Kinder mit Streichhölzern nachgebaut und hat ihn später im Schaufenster einer Apotheke in der Bahnhofstraße ausgestellt. Rudolf Schmitt bezeichnete den Abriss dieses einmaligen und unwiederbringlichen Gebäudes als einen rabenschwarzen Tag in der Stadtgeschichte Bensheims und des Denkmalschutzes.

Gezeigt wurde auch ein Bild vom Kriegsende, das auf der ganzen Welt verbreitet wurde: US-Soldaten marschieren mit Stahlhelm und geschultertem Gewehr durch die zerstörte obere Hauptstraße Richtung Ritterplatz, und Frau Mix schaut fassungslos Richtung Marktplatz.

Der Marktplatz und die ihn umgebenden Gebäude sowie der Klosterkomplex und die Obergasse bildeten einen weiteren Schwerpunkt des Vortrags. Auch auf die aktuelle Diskussion zum Haus am Markt ging der Referent ein. Er sei strikt gegen den Abriss des erst rund vierzig Jahre alten Gebäudes, das sich wegen der gegliederten Fassade gut in das Ensemble der umgebenden Gebäude einfüge und damals bis zur Bundesarchitektenkammer hin gelobt wurde. Auch der Abrisss des Hauses Imhof und der Fachwerkhäuser in der Vorstadt wurde bedauert und der hässliche Betonklotz kritisiert. Die Neubauten am „Storchennest“ und der Bau des Parkhauses Süd zeigen ebenfalls, wie stark sich Bensheim in den letzten Jahren verändert hat.

Von vielen alteingesessenen Betrieben zeigte Schmitt sehenswerte Aufnahmen: Papierfabrik Euler mit Kommerzienrat Will Euler, einst größter Arbeitgeber der Stadt, Brauerei Guntrum, Steinmetzbetrieb Kreuzer, Tonwerk in der Weststadt mit den „Bachsteinlöchern“, Siemens-Ansiedlung, Firma Willmes (Traubenpressen) und Firma Wintrich (Feuerlöscher).

Wer alte Aufnahmen von Bensheimer Motiven hat, möge sich mit dem Museumsverein in Verbindung setzen. red

