Bensheim-Blues aus dem Herzen

Bensheim.Drohende Umweltkatastrophen und menschliche Verluste, verblassende Erinnerungen und neue Perspektiven: Ludger Schäffer hat viele Gründe für den Blues. 14 davon hat er in seine neue, erste CD gepackt. „Reasons For The Blues“ titelt der Silberling, der Anfang Dezember als Eigenproduktion erschienen ist. Produziert in Bensheim und Mannheim. Jetzt hat Schäffer die frischen Songs im Kolpinghaus

...