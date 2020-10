Bensheim.An mehreren Punkten in der Fußgängerzone wird der KMB auf Vorschlag von Bürgermeister Rolf Richter Piktogramme mit der Aufschrift „Bensheim hält gemeinsam Abstand“ als Bodenmarkierung anbringen.

Die Piktogramme haben einen Durchmesser von eineinhalb Metern und bieten den Bürgern beim Bensheimer Heimatshopping somit eine praktische Erinnerung ans Abstand halten, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie bestehen aus wetterfester Farbe und halten mehrere Monate.

Die ersten Bodenmarkierungen hat der KMB am Dienstag vorgenommen – weitere Piktogramme werden witterungsbedingt im Laufe der nächsten Tage folgen. Aufgrund des sehr dynamischen Infektionsgeschehens im Kreis Bergstraße sind die Abstands-Hinweise weiterhin ein wichtiger Baustein der Gesamtstrategie, wie Bürgermeister Rolf Richter erklärt: „Die Corona-Pandemie erfordert von uns allen Disziplin und Durchhaltevermögen. Je länger wir uns an die geltenden Schutzmaßnahmen halten müssen, desto schwerer fällt es vielleicht dem ein oder anderen. Neben dem Tragen eines Mundschutzes ist Abstand halten nach wie vor eine der wirksamsten Vorsichtsmaßnahmen, um sich nicht anzustecken“, appelliert Richter an die Bensheimer. red/Bild: KMB

