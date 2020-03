Bensheim.„Bensheim hält zusammen“: Unter diesem Motto wurden in den vergangenen Tagen schon viele Helfer mit Hilfesuchenden vermittelt, jetzt gibt es für Bensheimer Geschäfte, Gastronomen und andere Dienstleister ein neues Angebot. „Jeder kann die Aktion unter der Überschrift kaufen sie dehaam unterstützen“, sagt Bürgermeister Rolf Richter.

Die Stadt Bensheim hat in Zeiten der Coronakrise eine digitale Plattform auf ihrer Internetseite online geschaltet, auf der Geschäfte des Einzelhandels, der Gastronomie und andere Dienstleister mit Lieferservices aufgeführt sind. Außerdem bündelt die Seite Unterstützungsaktionen für verschiedene Bensheimer Anbieter. Unterteilt ist die Plattform in zwei Hauptthemen: Einmal ein Lieferantenverzeichnis für Bringdienste und zum zweiten eine „Einkaufenseite“. Die Gastronomie kann darüber zum Beispiel Gutscheine verkaufen, die dann eingelöst werden, wenn wieder Normalität eingekehrt ist.

Die Einzelhändler können ihre Daten direkt in das Online-Formular einstellen oder per Mail an einkaufen@bensheim.de schicken. Sehr hilfreich wäre, wenn die Einzelhändler und Gastronomen über ein PayPal-Konto verfügen würden, damit eine direkte Bezahlung und Hilfe mit ein paar wenigen Clicks möglich ist, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Konzeptioniert ist die Plattform wie folgt: Bei der Lieferantenseite muss der jeweilige Anbieter zunächst seine Daten und, falls gewünscht, sein Logo hinterlegen und über das Webformular versenden. Die Stadt erhält ein Mail mit allen relevanten Daten, die dann auf der Seite eingetragen werden.

Bei der „Einkaufenseite“ gelangt der Käufer über einen Link auf die PayPal-Seite des jeweiligen Anbieters. Der Käufer gibt einen Betrag ein, den PayPal dem Anbieter gutschreibt. Dieser verschickt daraufhin auf die bei PayPal hinterlegte Mailadresse des Käufers eine Mail mit dem Gutschein.

Wichtig ist, dass die Unternehmen ihren Service eintragen und dabei helfen, diesen aktuell zu halten, heißt es abschließen aus dem Rathaus. ps

