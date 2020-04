„Bensheim hilft“ 400 Familien in Indien

Bensheim.Im Blickpunkt des Vereins „Bensheim hilft“ stehen alle notleidenden Menschen und Organisationen, die durch Natur- oder andere Katastrophen ihre Existenz verloren haben oder Hunger leiden müssen. Das Coronavirus hält zurzeit die ganze Welt in seinem Bann und kann als weltweite Naturkatastrophe angesehen werden. Der Vorstand von „Bensheim hilft“ hat sich bereit erklärt, ein Soforthilfe-Projekt einer Partnerorganisation der Karl-Kübel-Stiftung (KKS) in West-Bengalen/Indien zu unterstützen.

Kajla Janakalyan Samity (KJKS) ist eine sehr erfahrene indische Nicht-Regierungsorganisation, die bereits 1956 gegründet wurde. Sie ist langjähriger Partner der Kübel-Stiftung und engagiert sich vor allem in den Bereichen ländliche Entwicklung und Management natürlicher Ressourcen mit großen Erfolgen.

KJKS agiert als Sprachrohr für die Armen und die Benachteiligten im ländlichen Raum im Nordosten Indiens, verfügt über gutes Fachpersonal und ist bei der Bevölkerung, der Lokalregierung und den zuständigen Behörden sehr angesehen.

Seit August 2018 führt die Organisation – in Kooperation mit der KKS – ein landwirtschaftliches Projekt mit dem Titel „Verbesserung der Lebensbedingungen durch nachhaltiges Management natürlicher Ressourcen“ durch. Dadurch bestehen gute und etablierte Arbeitskontakte in viele unterschiedliche Dörfer.

Die Projektregion liegt ganz im Nordosten Indiens im Bundesstaat West-Bengalen im Distrikt Jhargram. Er gehört zu den am meisten benachteiligten Distrikten landesweit. Fast 90 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze und sind gezwungen, als Tagelöhner zu arbeiten. Die meisten Männer verdienen ihr Geld als Wanderarbeiter in der Landwirtschaft oder als schlecht bezahlte, abhängige Tagelöhner in der Stadt, während ihre Frauen mit den Kindern und alten Familienmitgliedern in den Dörfern zurückbleiben.

Fehlende Bildungsmöglichkeiten

Ein weiteres Entwicklungshemmnis in Jhragram sind die fehlenden Bildungsmöglichkeiten, deshalb liegt auch die Analphabetenrate in der Region bei überdurchschnittlichen 55,82 Prozent. Viele Frauen können nicht lesen und schreiben. Sie sind sich als Mütter oft ihrer eigenen Würde, der Bedeutung von Bildung, Gesundheit und Hygiene nicht bewusst.

Darüber hinaus gibt es ein akutes Problem der Unterernährung. Mangel an sauberem Trinkwasser und schlechter Zugang zu Gesundheitsdiensten und Behandlungseinrichtungen resultieren in einer großen Häufigkeit von Volkskrankheiten wie Fieber, Durchfallerkrankungen, Typhus, chronischen Husten.

Durch den Ausbruch des Corona-Virus in Indien verschärft sich die Situation der Familien in Jhargram noch, insbesondere da die indische Regierung am 25. März 2020 ohne vorherige Ankündigung im ganzen Land eine Ausgangssperre verhängt hat. Die Menschen verlieren ihre Einkünfte aus Tagelöhnerarbeit und dadurch jegliche Lebensgrundlage. Sogar die Familien, die sich bislang einen kleinen Lebensunterhalt durch den eigenen Anbau von Feldfrüchten sichern konnten, sind betroffen. Die Kinder sind die größten Leidtragenden dieser Situation. Es herrscht ein Mangel an Getreide- und Babynahrung.

Das Projekt zielt darauf ab, die aktuelle Krisensituation der 400 am stärksten gefährdeten Familien in 13 Dörfern des Distriktes Jhargram durch das Verteilen von Lebensmittel- und Hygiene-Sets zu überwinden.

Mit dem Projekt soll außerdem erreicht werden, dass

die Ernährung der von Hunger bedrohten Familien für mindestens 15 Tage sichergestellt ist,

90 Prozent der Dorfbevölkerung für persönliche Gesundheits- und Hygienepraktiken sensibilisiert ist und sie anwendet,

die Menschen für Prinzipien des „notwendigen Abstandhaltens“ aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr sensibilisiert sind,

Mitwirkung und Aufbau guter Beziehung zu staatlichen Vertretern, lokaler Würdenträger und Interessengruppen, sichergestellt sind, so dass die Hilfsgüter ordnungsgemäß verteilt werden können.

Kosten von 7700 Euro

Aufgrund des laufenden Landwirtschaftsprojektes bestehen gute Kontakte in die Dörfer der Region. Die bedürftigsten Familien sollen identifiziert werden, darauf aufbauend wird ein Aktionsplan für die Umsetzung vorbereitet.

Die Hilfesets werden in einem zentralen, gesicherten Lager des Projektgebiets aufbewahrt und dann zügig an die am stärksten betroffenen Menschen verteilt. Es geht also im Wesentlichen darum, 400 besonders betroffene Familien (rund 2500 Menschen) mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Die Kosten in Höhe von rund 7700 Euro übernimmt „Bensheim hilft“. red

