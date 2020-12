„Bensheim hilft“ verkauft Leckereien

Bensheim.Auch an den kommenden Adventswochenenden verkauft der Verein „Bensheim hilft“ bei Familie Volk in der Ritzhaubstraße 6 in Bensheim selbst gebackene Plätzchen und Marmeladen.

Freitags und samstags in der Zeit von 10 bis 17 Uhr gibt es liebevoll gefüllte Tüten mit Butterplätzchen, Spritzgebäck, Bethmännchen und Vanille-Kipferln. Außerdem werden an dem weihnachtlich geschmückten Stand Erdbeer-Marmeladen, Quitten- und Traubengelee ebenso wie Kiwi-Köstlichkeiten und wilde Pflaume angeboten. Eine ganz besondere Leckerei könnte auch der „Blutwurz“ sein, den auf unserem Bild Erika Glanzner zeigt. Coronabedingt kann immer nur eine Person den Verkaufsstand von „Bensheim hilft“ betreuen. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020