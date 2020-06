Bensheim-Masken ab sofort erhältlich

Bensheim.Corona-Schutz mit Bensheim-Motiv: Ab sofort sind Alltagsmasken mit drei verschiedenen Bensem-Motiven in der Tourist-Info für 9,50 Euro erhältlich. Ein Euro fließt an das Hilfskonto „Bürger in Not“.

Ende April hatten der Bergsträßer Anzeiger und die Stadt Bensheim einen Wettbewerb ausgerufen, um die schönste „Bensheim-Maske“ zu suchen. Nach dem Voting lagen die drei Erstplatzierten so nah beieinander, dass entschieden wurde, alle drei Masken produzieren zu lassen. Die „Bensemer-Maske“ (rechts) mit schwarzer Schrift auf weißem Stoff – das wurde mit der Ideengeberin so abgesprochen.

Für die Gewinner gab es jetzt einen kleinen Preis. Das Bild zeigt (v.l.) Mechthild Voos, Ursula Anderl (sie holte den Preis für Tochter Karolin Anderl ab), Bürgermeister Rolf Richter und Johanna Götte vom Inklusiven Familienzentrum der Nieder-Ramstädter Diakonie. red/Bild: Zelinger

