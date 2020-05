Bensheim soll erblühen

Bensheim.„Bensheim erblüht“ – machen Sie mit! Unter diesem Motto lädt die Katholische Kirche Bensheim alle ein, sich zu beteiligen, damit es in Bensheim an vielen Plätzen und Orten in den kommenden Wochen blüht und grünt.

Unter dem Motto „Alles ist miteinander verbunden“ findet vom 16. bis 24. Mai die weltweite „Laudato Si“-Woche statt, zu der Papst Franziskus einlädt. Er will alle ermutigen, über die Werte nachzudenken, die die Menschen teilen und sich für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft einzusetzen.

Die Katholische Kirche Bensheim lädt ein, dabei zu sein und mitzumachen. Das Team der Familienkirche gestaltet zu diesem Thema an den kommenden Sonntagen „Gottesdienste für Zuhause“ und es gibt viele Mitmach-Aktionen, wie die Aktion „Bensheim erblüht“. Ab dem Wochenende liegen in allen katholischen Kirchen Flyer aus mit der Einladung, Samenpapier oder Samentütchen herzustellen. Diese werden in der Woche darauf an die Bensheimer verteilt, damit die Stadt blüht und grünt.

Weitere Informationen und Aktionen findet man auf Facebook „Katholische Kirche Bensheim“ oder auf der Homepage www.verbunden-bleiben.de. red

