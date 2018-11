Bensheim-Taler jetzt im Verkauf

Bensheim.Die Anzeichen allerorten sind nicht zu verleugnen: Es weihnachtet bereits. Und damit beginnt auch das jährliche Grübeln über das passende Weihnachtsgeschenk für die Liebsten.

Ein Tipp: Im Medienhaus Bergstraße in Bensheim sind ab sofort die frisch geprägten Bensheim-Taler in Silber und Gold zu erhalten. Die exklusive Sonderprägung gibt es in zwei Versionen: Die Silbermedaille ist im Kundenforum des Bergsträßer Anzeigers am Ritterplatz erhältlich. Die Goldversion wird auf Bestellung angefertigt. Jede Medaille ist in ein wertiges Etui mit weiteren städtischen Motiven und Erläuterungen zur Sonderprägung gebettet.

Schöne Erinnerung an die Heimat

Für so manchen Bensheimer könnte der Taler eine schöne Erinnerung an seine Heimatstadt darstellen – die glänzenden Schmuckstücke machen sich gut in jeder repräsentativen Vitrine. Schließlich ist der Wert auch ein ideeller, zumal die Medaillen in ihrer Stückzahl limitiert sein werden. Die Sonderprägung wird in Zusammenarbeit mit der Firma EuroMint herausgebracht. „Die Bensheim-Taler sind sehr gut gelungen, da ist jede Feinheit zu sehen und zu spüren“, betont ein Vertreter des Unternehmens.

Die Vorderseite des Bensheim-Talers zeigt die Fraa vun Bensem, die Rückseite ziert das Wappen der Stadt Bensheim. Abgebildet ist der Heilige Georg, der, auf einem Pferd sitzend, einen Drachen tötet.

Zur Präsentation des Bensheim-Talers war die Fraa vun Bensem alias Doris Walter gestern höchstpersönlich von ihrem Brunnen an der Stadtmühle herabgestiegen und ins Medienhaus Bergstraße gekommen. Trotz ihres engen Terminplans in den Adventswochen – am Donnerstag wird sie bei der Eröffnung des Bensheimer Weihnachtsmarktes erwartet, am Freitag öffnet sie das erste Türchen vom Adventskalender im Haus am Markt – sei dies eine ehrenvolle Aufgabe, betonte die Symbolfigur in gewohnt charmanter Art.

Die Fraa vun Bensem ist eine Sagengestalt aus dem Dreißigjährigen Krieg und ein passendes Titelmotiv für den Bensheim-Taler. Sie zeigte sich wehrhaft und unerschrocken, und befreite die Bensheimer mit einer List. Während des Krieges (1618 bis 1648) wurde Bensheim von französischen und schwedischen Truppen belagert, die am 20. November 1644 in die Stadt eindringen konnten. Bayerische Truppen, die daraufhin zu Hilfe kamen, konnten die Mauer zwischen Vor- und Altstadt nicht bezwingen.

Wehrhaft, listig, unerschrocken

Eine alte Frau, die in der Vorstadt lebte, führte die Bayern durch einen geheimen, unterirdischen Gang unter der Stadtmauer hindurch, damit sie die Eroberer vertreiben konnten. Von dieser listigen Idee stammt auch der Spruch „Hinnerum wie die Fraa vun Bensem“, die auf dem Platz bei der Stadtmühle mit einer vom Auerbacher Bildhauer Tilmann Zobel gestalteten Brunnenfigur verewigt ist.

Die Traditionsfigur ist aus dem Bensheimer Stadtleben nicht mehr wegzudenken, vom Neujahrsempfang bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes spricht sie ihre Grußworte. Besonders standhaft zeigt sich die Fraa vun Bensheim beim Winzerfest-Umzug, bei dem sie traditionell auf einem Wagen mitfährt.

Seit 34 Jahren schlüpft Doris Walter in die Rolle der Symbolfigur. „Zu besonderen Anlässen steigt die Fraa vun Bensem vom Brunnen herunter und hält ihre Reden in Mundart und Reimen“, erzählt die Bensheimerin augenzwinkernd. „Ich persönlich stelle mir die Fraa vun Bensem mutig, authentisch und kämpferisch vor – alles für Bensheim.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018