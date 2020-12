Bensheim trauert um Angelika Köster-Loßack

Bensheim.Die letzten zehn Jahre ihres ereignisreichen und engagierten Lebens verbrachte Angelika Köster-Loßack (BILD: Neu) in Bensheim – und hat auch hier viele Spuren hinterlassen und die Stadtgesellschaft bereichert. Am Sonntag vor einer Woche starb die Grünen-Politikerin im Alter von 73 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit.

Im früheren Haus ihrer Schwiegereltern Rudolf und Margarete Köster fühlte sie sich nach ihrem Umzug aus Heidelberg schnell heimisch. Sie engagierte sich nicht nur für die Grüne Liste im Ortsbeirat Mitte, sondern engagierte sich seit 2013 als Vorsitzende im Auerbacher Synagogenverein, war im Vorstand der Bürgerhilfe aktiv, arbeitete im Nord-Süd-Forum mit und knüpfte Kontakte zur Karl-Kübel-Stiftung.

„Sie hat sich leidenschaftlich für die Ziele unseres Vereins eingesetzt. Das Andenken an die jüdischen Gemeinden in Auerbach und im Kreis Bergstraße wachzuhalten und sich um Verständnis für das Judentum und das jüdische Volk in Vergangenheit und Gegenwart zu bemühen“, so der Vorstand des Synagogenvereins, waren ihr immer ein großes Anliegen. Mit ihrem Mann Peter lebte sie nach ihrem Studium ein Jahr in einem Kibbuz in Israel.

Ihr politische Laufbahn begann Angelika Köster-Loßack, die Indologie, Ethnologie und Soziologie am Südasien-Institut der Universität Heidelberg studierte, 1984 in der Grün-Alternativen Liste/Heidelberg. Für die GAL saß sie von 1986 bis 1989 im Gemeinderat. Fünf Jahre später zog sie als Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen in den Bundestag ein.

„Wir haben ihr viel zu verdanken. Mit ihr verlieren wir eine Politikerin mit Visionen und eine Streiterin für globale Gerechtigkeit. Sie wird uns sehr fehlen“, erklärten die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter.

Unermüdlich und mit großer Leidenschaft habe sie sich für die Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt und die grüne Politik in diesem Bereich maßgeblich mitgeprägt, auch in den ersten rot-grünen Regierungsjahren. Die Kreis-Grünen würdigten ebenfalls ihren Einsatz.

Nach ihrer Zeit in Berlin leitete sie bis Februar 2005 das Südasien-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung im pakistanischen Lahore.

Die promovierte Ethnologin, die 20 Jahre lang für die University of Maryland in der Patrick-Henry-Village, einer US-amerikanischen Wohnsiedlung in Heidelberg, Kurse gab, war darüber hinaus Gründungsmitglied und Vorstandsfrau des Internationalen Frauenzentrums Heidelberg – um ein weiteres Beispiel für das Engagement von Angelika Köster-Loßack zu nennen.

Promovierte Ethnologin

Ende Februar nahm sie noch an einer Demonstration gegen Rechts auf dem Marktplatz in Bensheim teil und erinnerte daran, dass sie bereits vor 30 Jahren auf dem Uniplatz in Heidelberg an einem Bündnis gegen Rechts mitgewirkt hatte. „Damals habe ich gehofft, dass ich in Zukunft eine solche Veranstaltung nicht mehr würde machen müssen“, so Köster-Loßack im Februar.

Aber man sei leider in einer Lage, in der Menschen nach wie vor auf rechte und antisemitische Verschwörungstheorien hereinfallen. Das sei besorgniserregend. Angelika Köster-Loßack stand zeit ihres Lebens für ihre Überzeugungen ein, war eine Vorkämpferin für die Rechte Unterdrückter.

Im November 2019 trat sie aus der Grünen Liste Bensheim aus, weil sie mit den politischen Manövern der örtlichen Grünen nicht mehr einverstanden war. Anfang dieses Jahres gab sie ihr Mandat im Ortsbeirat Mitte zurück.

Bensheim verliert mit ihr eine Persönlichkeit, die in den vergangenen zehn Jahren vieles bewegt und mit ihrer Expertise und Meinungsstärke andere inspiriert hat. dr

