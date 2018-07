Anzeige

Bensheim.Die evangelischen Gemeinden in Bensheim trauern um Pfarrer Wilfrid Ostheim, der im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Fünfzehn Jahre lang lebte und wirkte er in seinem Ruhestand in Bensheim, vielen bekannt durch zahlreiche Gottesdienstvertretungen, vor allem in der Michaelsgemeinde und in der Stephanusgemeinde.

Wilfrid Ostheim war Pfarrer aus Leidenschaft und Berufung. Die Menschenfreundlichkeit Gottes zu verkündigen, war sein Herzensanliegen. Geboren und aufgewachsen in Oberhessen, entschloss er sich nach dem Abitur Theologie zu studieren und war dann sein ganzes aktives Pfarrerleben hindurch Pfarrer der Gemeinde in Offenbach-Bürgel.

Der Seelsorger war bekannt und beliebt durch seine einfühlsamen und lebensnahen Predigten und seine liebevolle und engagierte, den Menschen unmittelbar zugewandte Art. Zeitweise wirkte er als Dekan in Offenbach und kam nach seiner Pensionierung in den Süden Bensheims, wo er im Haus seiner verstorbenen Mutter als Witwer wohnte und in einen großen Freundeskreis eingebunden war. Er liebte die klassische Musik, sang mit Freude in der Bensheimer Kantorei und besuchte gerne interessante Konzerte.