Bensheim und Zwingenberg kooperieren

Bensheim. Wettaufwandsteuer, Nachtragshaushalt und freiwilliger Polizeidienst: In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurden weitreichende Beschlüsse auf den Weg gebracht.

Freiwilliger Polizeidienst: In Zwingenberg soll es - wie seit 2004 in Bensheim - künftig einen freiwilligen Polizeidienst geben. Die Stadt soll im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit die Verwaltung übernehmen. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es ein einstimmiges Votum dafür. Holger Steinert (FDP) wies allerdings darauf hin, dass die Kooperation nicht zu Lasten Bensheim gehen dürfe. Zwingenberg müsse sein eigenes Personal rekrutieren. Stadtrat Adil Oyan versicherte, dass genau dies der Fall sein wird. „Zwingenberg will den Polizeidienst einführen und wird sich mit unserer Unterstützung um Einstellungen kümmern.“

In Bensheim sind zurzeit zehn von 14 möglichen Polizeihelfern eingesetzt. Zwingenberg beabsichtigt sechs Personen einzustellen, durch die interkommunale Zusammenarbeit würden aber nur vier Männer oder Frauen benötigt. dr

