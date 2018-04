Anzeige

Bensheim.In Bensheim sollen die Luftqualität verbessert und Diesel-Fahrverbote verhindert werden. „Gerade im Hinblick auf die jüngsten Urteile von Verwaltungsgerichten zu Luftreinhaltungsplänen ist klar, dass entschieden gehandelt werden muss“, betont Umweltdezernent Adil Oyan.

Die Stadt Bensheim erarbeitet daher einen „Green City Plan“, also ein Konzept für eine nachhaltige Mobilität in der Stadt, und will in diesen Prozess möglichst viele Akteure einbinden.

Messstelle Nibelungenstraße An der Messstelle in der Nibelun ... Messstelle Nibelungenstraße An der Messstelle in der Nibelun genstraße (Nähe Liebfrauen schule) wurden 2015 und 2016 jeweils Überschreitungen des Grenzwerts für NO2 (Stickstoffdi oxid) festgestellt. Das kann dem Lufthygienischen Jahresbericht

Zur Kick-off-Veranstaltung am vergangenen Donnerstag waren etliche Teilnehmer aus der lokalen Wirtschaft, den zuständigen Behörden und auf regionaler Verbandsebene im Kronepark Auerbach zusammen gekommen, um sich gemeinsam dem Thema zu stellen und Zielsetzungen zu besprechen. Stadtrat Adil Oyan erinnerte daran, dass die Stadt Bensheim vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur einen Förderbescheid erhalten hat, um einen Green City Plan für Bensheim zu erstellen. Hintergrund ist, dass an einem von zwei Messpunkten in Bensheim der Grenzwert für Stickstoffdioxid in den letzten drei Jahren überschritten wurde.