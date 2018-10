Bensheimer Altstadt im Kleinformat

Bensheim. Die Liebe zur Heimatstadt kann man auf vielerlei Weise zum Ausdruck bringen. Manche singe Lieder oder schreiben Bücher, andere ziehen als inoffizielle Botschafter in die Welt hinaus und preisen die Vorzüge Bensheims und der Bergstraße.

Das Familienunternehmen Reckeweg hat sich für einen besonderen und durchaus beeindruckenden Weg entschieden. Mit einem in Bronze gegossenen Altstadtmodell „legen wir ein Bekenntnis ab. Auch Reckeweg ist ein Stück Bensheim“, erklärte Geschäftsführer Michael Reckeweg bei der Enthüllung in der unteren Fußgängerzone. Zwischen Storchennest und Hospitalbrunnen kann das nicht alltägliche Geschenk bewundert werden.

Anlass für das sehenswerte Präsent war das 70-jährige Firmenjubiläum vor einem Jahr. Von 1947 an hat sich die Firma als Hersteller homöopathischer Arzneimittel weltweit einen Namen gemacht - zunächst in Herford, ab Mitte der 1950er Jahre in Bensheim, wo man nach wie vor ansässig ist und den Standort am Berliner Ring sukzessive erweitert hat. dr

Bericht in der Mittwochausgabe

