Bensheim.Gegen einen 38 Jahre alten Mann, der am Donnerstag von der Polizei festgenommen wurde, hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Kurz nach 23 Uhr eilten vier von Zeugen alarmierte Streifen der Polizei in Heppenheim und Bensheim in die Hasengasse. Aus noch nicht bekannten Gründen soll dort ein 38 Jahre alter Mann mit einem Anwohner der Straße in Streit geraten sein und diesen zu seiner Wohnung verfolgt haben. Auf dem Weg dorthin soll der Mann mit Steinen von seinem Verfolger beworfen und verletzt worden sein.

Auch an der Haustür soll der Beschuldigte nicht von seinem Vorhaben abgelassen und versucht haben, gewaltsam die Tür zu öffnen, wobei er zudem einen erheblichen Sachschaden verursacht haben soll. Aufgeweckt durch den Lärm eilten die zwei 60 Jahre alten Vermieter des Hauses hinzu.