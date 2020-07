Bensheimer Brandschutzexperten

Bensheim.Im Jahr 1909 wurde die Deutsche Feuerlöscher-Bauanstalt Wintrich & Co von Anton Wintrich (1875 bis 1922) in Saarbrücken gegründet. Als die Firma als einer der Pioniere mit der Herstellung von Handfeuerlöschern begann, war dies ein nicht geringes Wagnis, denn man verließ sich damals entweder auf die Feuerwehr oder die Versicherung. Die Idee, dass man sein Eigentum im Notfall mit einem kleinen Handfeuerlöscher verteidigen könnte, erschien vielen Menschen zunächst absurd.

Da der Hersteller mit seinen Mitarbeitern vor den immer zahlreicher werdenden Fliegerangriffen auf Saarbrücken im Ersten Weltkrieg seinen Betrieb aufgeben musste, floh er nach Bensheim und eröffnete seine Produktion 1917 in dem Anwesen Ecke Nibelungenstraße/Elisabethenstraße, der sogenannten Hirsemühle.

Wilhelm Wintrich setzte die Arbeit seines Bruders nach dessen Tod fort. Der Hütteningenieur war aus Lothringen ausgewiesen worden und wurde nun in Bensheim heimisch; 1919 zog er nach Bensheim und wohnte im Haus Elisabethenstraße 6. 1924 zog er in die Roonstraße 17, im Jahr 1953 ließ er sich ein neues Haus in der Ernst-Ludwig-Straße 1 erbauen.

Anfang der 1920er Jahre wurde es für die Firma in den alten Räumen der Nibelungenstraße zu klein. In der späteren Rheinstraße bot sich 1925 damals die günstige Gelegenheit, einen kleinen blechbearbeiteten Betrieb zu erwerben und für die Produktion umzugestalten. Man begnügte sich nicht damit, immer nur den gleichen Feuerlöscher herzustellen, sondern man entwickelte auch Speziallöscher für die verschiedensten Anforderungen.

Außer den sogenannten „Nasslöschern“ gab es seit 1960 den Terallöscher, den Trockenlöscher und den Kohlensäure-Schneelöscher in Kleinausführung und größere als fahrbare Feuerlöschgeräte. Nach dem Krieg, 1945, die Werksanlagen waren im Großen und Ganzen unzerstört geblieben, gab es das Problem, dass viele Absatzgebiete nicht mehr existierten. Die Materialbeschaffung für die Produktion war sehr schwierig, viele Verkehrsverbindungen waren unterbrochen.

Die Produktion wurde im Laufe der Zeit noch ausgeweitet und ein Gerät für die Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau entwickelt. 1960 hatte das Unternehmen 125 Mitarbeiter.

Wilhelm Wintrich (geboren 1876), lange Zeit die Seele des Werks, verstarb 1958. Seine Witwe Wilhelmine führte die Firma fort, unterstützt von den langjährigen Prokuristen Velten und Hartmann. 1959 wurde das 25. Feuerlöschermodell produziert.

In den Jahren 1960 bis 1978 erfolgte eine konsequente Weiterentwicklung im Bereich der Feuerlösch- und Desinfektionstechnik, so konnten viele Arbeitsplätze am Standort Bensheim erhalten und gesichert werden, Es wurde stolz gemeldet: „Jetzt ist jeder 7. in Deutschland verkaufte Feuerlöscher ein Wintrich.“ Seit 1970 stellte das Unternehmen eine Handfeuerlöscherserie mit einheitlicher Bedienung her; diese Produkte sind durch zahlreiche Vertretungen auch im Ausland weltweit bekannt.

1981 bis 1983 fand eine Umgestaltung in eine Besitzgesellschaft statt, die Wintrich KG (Geschäftsführerin Wilhelmine Wintrich, Einzelprokurist Hans Georg Schmalbach, Gesellschafter Wilhelmine Wintrich, A. Bescher, H.G. Schmalbach). Daneben gab es noch die Deutsche Feuerlöscher Bauanstalt Bensheimer Desinfektionstechnik Wintrich GmbH, die handelnden Personen waren die gleichen.

Alle Gebäude abgerissen

Am 26. September 1984 feierte das Unternehmen 75-jähriges Bestehen im Bensheimer Bürgerhaus. Man stellte fest: „Mit Wintrich-Feuerlöschern wird der Begriff Bensheim an der Bergstraße in die ganze Welt hinaus getragen.“ Am 31. Dezember 1996 wurde die Marke Wintrich an die Firma Vulkan Brandschutz GmbH in Stuttgart verkauft, eine Tochter der Minimax GmbH in Bad Urach.

Wilhelmine Wintrich verstarb 1997 zwei Tage vor ihrem 88. Geburtstag, sie war bis zuletzt im Betrieb aktiv. 2002 stellte die Firma Minimax die Produktion in Bensheim ein und erklärte, dass die Versorgung von Ersatzteilen der Wintrich-Feuerlöscher für zehn Jahre gesichert sei. Nach 2002 wurden sämtliche Betriebs- und Fertigungsgebäude abgerissen. Heute ist nichts mehr von diesem Betrieb zu sehen. red

