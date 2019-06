Bensheimer Feste im Wandel der Zeit

Bensheim.Mit den aktuellen „Mitteilungen“ des Museumsvereins Bensheim liegt nun die 80. Ausgabe der seit 1979 erscheinenden Vereinsschrift vor. Ausführlich schildert darin Manfred Berg in seinem reich bebilderten Beitrag zur Festkultur im Bensheimer Westen das relativ kurzlebige „Volkerfest“.

Der Lehrer Karl Schmitt wollte mit diesem Straßenfest die Nachbarschaft zum gegenseitigen Verständnis und zur Begegnung einladen. Aber auch die alte Tradition der untergegangenen „Port-Arthur-Kerb“ sollte damit wiederbelebt werden. Im Resümee verdeutlicht eine Grafik den zeitlichen Ablauf Bensheimer Feste im 20. Jahrhundert.

Kaufhaus-Geschichte

In einem weiteren Beitrag beschreibt Berg die Vorgeschichte des Kaufhauses Ganz. 1899 gründete Julius Heineberg in der Hauptstraße 5 ein Kaufhaus, das er 1905 an Zacharias Jacoby verkauft hat. Sieben Jahre später zog Jacoby in ein von ihm erworbenes Gebäude in der Hauptstraße 56 um, firmierte aber weiter mit „Kaufhaus Julius Heineberg Nachfolger“.

Der Sprung über die Mittelbrücke in die Vorstadt war damals so ungewöhnlich wie zukunftsweisend, denn nach einem Großbrand entstand hier am „Raabviertel“ ein Sanierungsgebiet in prominenter Lage mit städtischen Fassaden. Das „Kaufhaus Jacoby, vormals Heineberg“ wurde 1936 von Ernst Ganz und Karl Birkenmeyer übernommen.

Ausführlich geht Claudia Sosniak in ihrem Aufsatz auf die Geschichte der Familie Marokko ein, die sich 1795 mit dem kaiserliche Soldaten Dionysius Marocco erstmals in Bensheim nachweisen lässt.

Dionysius hatte mit Ernestine Mitterle einen unehelichen Sohn Adam, der wohl durch nachträgliche Legitimation den Namen des Vaters bekommen und die Sippe Marokko begründet hat.

Sosniak vermutet eine Herkunft des heute in Bensheim nicht mehr vorkommenden Familiennamens in den Provinzen Ferrara und Piemont und begründet dies mit Migrationsbewegungen im Zusammenhang mit der französischen Revolution.

Ein Exkursionsbericht zur Tagesfahrt nach Frankfurt und der Veranstaltungskalender des Museumsvereins komplettieren die Halbjahresschrift, die ab sofort im Rathausfoyer, in der Tourist-Info sowie in Archiv und Museum Bensheim erhältlich ist. red

