Bensheimer filmte Frauen auf öffentlichen Toiletten

Bensheim.„Ich kann mir einfach nicht erklären, was mich getrieben hat. Ich mache es nicht mehr“, sagte der ledige Vater einer sechs Jahre alten Tochter zu den Vorwürfen, halb bekleidete Frauen in Damentoiletten gefilmt zu haben. Gedanken habe er sich keine darüber gemacht.

Im Prozess vor dem Strafrichter am Amtsgericht in Bensheim gestand der 41-Jährige, dass er mehrere weibliche Opfer in der

...