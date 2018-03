Bensheimer Imker im Aufwind

Anzeige

Das vergangene Vereinsjahr war von großem Glück gesegnet. Der Verein gewann bei der Umweltlotterie „Genau“ und freute sich über eine Zuwendung in Höhe von 5000 Euro, die in das Projekt „Refugium für Bienen im Hospizgarten“ in einen Bienen-Aktions- und Lehrpfad investiert werden (wir haben berichtet). Zudem wurde Peter Denglers Engagement für die Imkerei und den Bienenschutz vom Bergsträßer Anzeiger und der Sparkasse Bensheim mit dem Bensheimer Bürgerpreis belohnt.

Peter Dengler dankt allen Mitgliedern für eine aktive Teilnahme am Vereingeschehen. Rechnerin Elke Born berichtete über den Kassenstand und die Investitionen in den Verein, unter anderem die Erhaltung des Vereinsgeländes, Neuimker-Ausbildung und Blühwiesen in Bensheim und das Bienenrefugium im Hospizgarten. So freut sich der Vorstand zudem über attraktive Zuwendungen und Spenden von regionalen Firmen, der Stadt Bensheim, der Sparkassen und Lottotronc. Die Kassenprüfer Astrid Schroth-Lommel und Fritz Kramer bestätigten als Kassenprüfer die ordnungsgemäße Führung der Kasse.

Für das begonnen Imkerjahr sind die Imker optimistisch, dank moderater Bienenverlusten im Winter durch die Varroamilbe. Vorsitzender Peter Dengler wünschte den Imkern gute Honigerträge, starke Bienenvölker und Erfolg in der Bienenhaltung, einem großen Beitrag für den Naturschutz.

Bei den diesjährigen Vorstandswahlen ergaben sich eine Balance von Kontinuität und Erneuerung. Vorsitzender bleibt Peter Dengler. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Martin Zahn gewählt. Rechner ist Christel Zenker, Schriftführer bleibt Martin Weyrauch. Zu Kassenprüfern wurde Fritz Kramer und Franz Kehm gewählt.

Grundschulung bestanden

Die Neu-Imker, die durch die Imkerpaten und Jörg Hauppemberger fundiert in die Imkerei eingeführt wurden, erhielten aus den Händen des Vorsitzenden eine Urkunde nach erfolgreicher Teilnahme an der imkerlichen Grundschulung: Christel Zenker, Richard Weber, Peter Hornung, Frank Schmitt, Gabriele Krause, Tim Seifert, Otto Dietrich, Marcel Busch, Roland Busch, Imke Thiem.

Für aktive und treue Mitgliedschaft im Bienenzüchterverein wurden mit einer Urkunde und einer Anstecknadel des Deutschen Imkerbundes folgende Mitglieder geehrt: Dieter Emrich, 25 Jahre, Peter Dengler, 25 Jahre, Hans Hauser, 25 Jahre, Michael Engelbrecht, 25 Jahre, und Martin Weyrauch, 15 Jahre.

Zum Imkertreff lädt der Verein für jeden ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr ins Bürgerhaus Kronepark in Auerbach ein. Interessierte sind willkommen. red

Info: Weitere Info und Kontakt unter www.imker-bensheim.de

Samstag, 10.03.2018