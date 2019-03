Bensheimer Kleingärtner bewirtschaften 104 Parzellen

Bensheim.Zur Jahreshauptversammlung des Kleingärtnervereins Bensheim konnte Vorsitzender Lothar Siegl zahlreiche Mitglieder begrüßen. Darunter auch der Vorsitzende des Kreisverbandes Starkenburg Michael Eisenhauer, seine Gattin Therese Eisenhauer, Rechnerin des Kreisverbandes, sowie den Ehrenvorsitzenden der Bensheimer Kleingärtner Günther Deichfuß und Ehrenmitglied Dietmar Balzer. Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Annahme der Tagesordnung gedachte man in einer Schweigeminute der verstorbenen Mitglieder.

Der Kleingärtnerverein Bensheim hat aktuell 135 Mitglieder. Bewirtschaftet werden 104 Parzellen. Im Jahr 2018 gab es fünf Pächterwechsel. Lothar Siegl gab seinen Tätigkeitsbericht über das vergangene Geschäftsjahr ab und bat die anwesenden Mitglieder, ihre Parzellen nach den Richtlinien des Pachtvertrages zu bewirtschaften. Es sind keine Waldbäume, Süßkirschen oder Weidenbäume erlaubt. Entlang der B 3 im Bereich des Fahrradweges werden regelmäßig von einer Fachfirma die Äste zurückgeschnitten, um vorbeifahrende Radfahrer nicht zu gefährden.

Vom Kreisverband Starkenburg wurden ein Baumschnitt-Lehrgang sowie eine Bodenanalyse durchgeführt. Das Ergebnis wurde von Michael Eisenhauer den Pächtern erläutert. Die Analyseergebnisse sind nach Nutzgarten und nach Bodenart mit Einteilung in Gehaltsklassen und Düngeempfehlungen angegeben, um ein Überdüngen des Bodens zu vermeiden.

Der Verein verfügt über einen Tiefbrunnen, aus dem das Grundwasser gefördert wird. Der Tiefbrunnen ist seit 34 Jahren in Betrieb. Eine neue Brunnenanlage soll voraussichtlich 2020 in Angriff genommen werden. Ende Juli feierte der Verein wieder sein alljährliches Sommerfest. Die Besucherzahl war – wie in jedem Jahr – zufriedenstellend. Auch bei der Kinder-Olympiade am Sonntag hatten sich wieder viele Kinder eingefunden, die mit Freude und Eifer an den Spielen teilnahmen und die Siegerehrung kaum erwarten konnten. Der Vorstand hofft auch in diesem Jahr wieder auf eine rege Beteiligung seiner Mitglieder und freut sich über den großen Zuspruch auch von außerhalb.

Neue Parkplätze am Vereinsheim

Vereinsrechnerin Margarethe Jarz legte den Kassenbericht vor. Sie informierte die Mitglieder über die finanzielle Situation des Vereins. Im Jahr 2018 gab es einige kostenintensive Instandhaltungskosten. Auch für das Jahr 2019 stehen Arbeiten an, die mit hohen Kosten verbunden sind.

Vor dem Vereinsheim werden neue, dringend benötigte Parkplätze errichtet. Hierfür muss eine aus Altersgründen freigewordene Parzelle zurückgebaut und der Außenzaun neu gestaltet werden. Die Arbeiten werden von einer Fachfirma durchgeführt.

Kassenprüfer Dieter Horlacher bescheinigte eine einwandfreie, korrekte Buchführung und beantragte von den anwesenden Mitgliedern die Entlastung des Vorstandes, was einstimmig erfolgte.

Für langjährige Mitgliedschaft, sowie für geleistete Vorstandsarbeit wurden geehrt: Hedwig Schmidt (60 Jahre), Mileta Zivkovic (35) und Winfried Wickert (25). Dieter Schmidt, Thomas Hansen, sowie Dusiza Zaric-Pavukici konnten nicht geehrt werden, da sie nicht anwesend waren. Für 20 Jahre Vorstandsarbeit wurde Lothar Siegl geehrt.

Der geschäftsführende Vorstand mit Lothar Siegl, Christian Höcker und Margarethe Jarz stellte sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Für das Amt des Schriftführers stellte sich Thorben Ahlrichs auf. Die Wahl des Gesamt-Vorstandes erfolgte einstimmig. Als Kassenprüfer wurden Dieter Horlacher und Gisela Schader wiedergewählt. red

