Bensheimer Malbuch liegt aus

Bensheim.Die Stadt Bensheim hat ein Malbuch für Kinder entwickelt und fertiggestellt, das neben dem Spaß am Ausmalen auf spielerische Art und Weise Wissenswertes über Bensheim, die Stadtgeschichte sowie über die lokalen Sehenswürdigkeiten vermittelt. Die Inhalte wurden gemeinsam mit dem Stadtarchiv zusammengestellt. Jede einzelne Seite ist extra für das neue Buch originalgetreu gezeichnet worden.

Die Malbücher liegen kostenfrei zum Mitnehmen aus in der Stadtbibliothek, beim Weltladen (Hauptstraße 53), im Bürgerbüro und im Foyer des Rathauses. Er wird gebeten, pro Haushalt maximal drei Malbücher mitzunehmen. Über die städtische Internetseite kann das Malbuch auch als pdf heruntergeladen und selbst ausgedruckt werden.

Als besondere Aktion hat das Team Stadtmarketing einen Wettbewerb ausgerufen: Die Kinder können ein beliebiges Motiv des Malbuchs ausmalen und via Foto einreichen. Dazu das ausgewählte Motiv einfach abfotografieren und per E-Mail mit Name an stadtmarketing@bensheim.de schicken. Alle Teilnehmer erhalten einen Gutschein für eine Bensheim-Ente.

Außerdem wählt eine Jury die drei schönsten Motive aus, der Gewinner erhält einen 50 Euro-Gutschein bei „Mikado“, für den Zweitplatzierten gibt es dort einen 30 Euro-Gutschein und für den dritten Platz einen 20 Euro-Gutschein. ps/Bild: Stadt

