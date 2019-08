Bensheim.Am Samstag (17.) findet von 20 bis 23 Uhr die 10. Bensheimer Orgelnacht in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim statt. Im Zentrum steht das Jahr 1929, in dem zahlreiche bedeutende Orgelwerke entstanden sind, und in dem auch der wegweisende Stummfilm „Asphalt“ von Friedrich-Wilhelm Murnau gedreht wurde.

Um 20 Uhr beginn Regionalkantor Alexander Müller (Bild) aus Bingen mit einem Orgel- und Bildprogramm über Paris im Jahr 1929. Moderiert von Nicolas Dorange vom Freundeskreis Bensheim – Beaune wird er Orgelmusik spielen und die dabei wichtigen Orte in Paris auf der Großleinwand zeigen: Der Hörer erlebt so eine musikalisch-historische Stadtführung der französischen Metropole im ereignisreichen Jahr 1929 und kann den Rundgang auf einem historischen Stadtplan von Paris mitverfolgen.

Um 21.30 Uhr wird der 90-minütige Stummfilm „Asphalt“ von Friedrich-Wilhelm Murnau gezeigt, und zum dritten Mal ist es gelungen, den Improvisator Prof. Johannes Mayr (Bild), Domorganist in Stuttgart, zu verpflichten. Seine Improvisationen zum Film „Berlin – Symphonie der Großstadt“ bei der Bensheimer Orgelnacht 2016 sind noch in bester Erinnerung. Den Zuhörer erwartet ein dichter, multimedialer Konzertabend, der vom Kultursommer Südhessen und der Sparkassen-Kulturstiftung unterstützt und gefördert wird. Eintrittsbändchen sind nur an der Abendkasse erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.08.2019