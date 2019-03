Bensheimer Ratte der Renner im Internet

Die Befreiung einer Ratte aus einem Bensheimer Gullydeckel ist der Renner im Internet. Das Video im Kanal Youtube ist mittlerweile mehr als 2,6 Millionen Mal (Stand: Freitag, 13 Uhr) angeklickt worden. Und auch das Foto der jämmerlich in die Kamera schreienden Wanderratte ist der Hit in den sozialen Netzwerken. Wie berichtet, hatten die Berufstierrettung und sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr Bensheim-Auerbach eine Ratte befreit, die im Loch es eines Gullydeckels steckengeblieben war.

Das Foto der Ratte wurde schnell zum sogenannten „Meme“. Internetnutzer legen dafür einen witzigen Kurztext über das Bild und verändern es oft grafisch. Ein Nutzer schreibt etwa über das Bild: „Ich weiß nicht, aber irgendwie erinnert mich das Tier an mich und meine Lebenssituation…“. Ein anderer hat getextet: „Wenn eines klar ist, dann, dass die Bensheimer Ratte keinen Pressesprecher braucht“. Andere fügen hinzu: „Ich, wenn ich realisiere, dass mich mein winterliches Essverhalten eingeholt hat“ oder „Wie es sich anfühlt, wenn du plötzlich nicht mehr in deine Hose passt“.

Kreative fertigten auf ihren Profilen in den sozialen Medien sogar Comiczeichnungen der Ratte an. Wieder andere ließen sie im Stil eines historischen Gemäldes erscheinen. So sah einer Parallelen zu Edvard Munchs berühmten Porträt „Der Schrei“ und montierte es passend daneben.

Auch andere Tiere haben schon festgesteckt. Hieraus entstanden dann wieder Memes: So fragt das dicke Eichhörnchen Olivio, das einst im Kanaldeckel in München steckte, in einer Zeichnung die Bensheimer Ratte: „Hey kurze Frage. Wer macht eigentlich deine Pressearbeit?“

Pressearbeit muss auch Michael Sehr von der Tierrettung machen. Neben dem Interesse am kuriosen Einsatz sieht er sich auch der Kritik ausgesetzt. Schließlich ist die Wanderratte Krankheitsüberträger (Fleckfieber, Tuberkulose, Tollwut) sowie Nahrungsmittel- und Hygieneschädling. Sie steht im Gegensatz zur Hausratte auch nicht auf der Liste bedrohter Tierarten. „Unsere Aufgabe ist es, Tiere mit der größtmöglichen Würde aus der Not zu retten und zu versorgen.“ Das gelte auch dann, wenn es jagbare Wildtiere seien. Was nach seiner Arbeit geschehe, sei auch eine Frage des Gesetzes, sagt Sehr.

Eine Rechnung wird die Auerbacher Wehr für den Einsatz nicht stellen. Hätte man ihn abrechnen wollen, wäre ein Betrag unter 100 Euro herausgekommen, sagt der stellvertretende Stadtbrandinspektor Thomas Strößinger.

Die Tierschutzorganisation Peta kürte die Retter der Ratte von Hemsbach am Donnerstag für ihren couragierten Einsatz zu "Helden für Tiere". Zur Meldung geht es hier.

