Bensheim/Landau.Der Bensheimer Segelflieger Uwe Wahlig gewinnt die südwestdeutsche Qualifikationsmeisterschaft der Club-Klasse in Landau. Wahlig, Mitglied der Nationalmannschaft, hatte sich gleich zu Beginn an die Spitze des Feldes gesetzt und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende lag er mit 6216 Punkten überragende 379 Punkten vor dem Zweiplatzierten. An acht von zehn Wertungstagen wurde geflogen, zum Teil bei anstrengender Blauthermik. Die Strecken lagen zwischen 200 und 400 Kilometern. Das verlangte den 43 Piloten konditionell einiges ab. Zwei weitere Bensheimer waren in Landau ebenfalls am Start: Stefan Schneider und Stefan Zirngibl. Beide mussten aus privaten Gründen mindestens einen Wettbewerbstag ausfallen lassen und landeten mit gleicher Punktzahl gemeinsam auf Platz 32. „War trotzdem ein schöner Wettbewerb“, so die zufriedene Antwort. red/Bild: Pawel