Bensheimer weiter auf der Flucht

Bensheim.Der 22 Jahre alte Bensheimer, der sich am Mittwoch vor einer Woche am Amtsgericht aus dem Staub machte, ist weiter auf der Flucht. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Der Mann sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zum 1. Dezember mit Komplizen in einen Handyladen eingebrochen zu sein (wir haben berichtet). Aus dem Geschäft verschwanden 30 Smartphones im Gesamtwert von 10 000 Euro. Die Beute konnte bisher ebenfalls nicht gefunden werden.

In Handschellen im Polizeiauto

Der mutmaßliche Einbrecher saß in Handschellen in einem Polizeiauto. Beim Aussteigen düpierte er offenkundig seine Bewacher und setzte sich erfolgreich ab. Die Polizei suchte daraufhin stundenlang mit mehreren Streifen, einem Hubschrauber sowie einem Polizeihund die Gegend ab. Die Fahndung verlief aber im Sand.

Der 22-Jährige ist circa 1,72 Meter groß, hat blonde kurze Haare und eine schlanke Statur. Am Tag seiner Flucht war er mit einem weißen Jogging-Anzug und weißen Nike-Schuhen bekleidet. Die Polizei geht aber nachvollziehbarer Weise davon aus, dass er mittlerweile andere Klamotten trägt. „Es gab in den vergangenen Tagen einige Hinweise, wie konkret diese waren, kann ich nicht sagen“, erklärte ein Polizeisprecher. Allzu heiß können die Spuren jedoch nicht gewesen sein, sonst hätte man den Flüchtigen bereits geschnappt. Der wiederum ist den Behörden und dem Gericht nicht unbekannt. Im August stand er mit zwei Komplizen wegen einer Serie von Einbrüchen in Bäckereien und Cafés an der Bergstraße vor dem Landgericht Darmstadt. Einen erbeuteten Tresor soll das Trio im Niederwaldsee versenkt haben.

Der Prozess wurde damals um ein Jahr vertagt, da nicht ausgeschlossen schien, dass der Angeklagte schwer drogenabhängig ist. Ein Sachverständiger soll dazu ein Gutachten erstellen. Das Gericht setzte die Haftbefehle außer Vollzug, die Männer kamen frei. dr

Freitag, 11.12.2020