Bensheims längster Christstollen

Bensheim.Die Kunden warteten am Samstagvormittag schon, um ein Stück von Bensheims längstem Christstollen zu erwerben. Bürgermeister Rolf Richter setzte das scharfe Messer an – und schon konnte der Verkauf der süßen Köstlichkeit beginnen. In 52 Einzelstücken, allesamt von Bensheimer Bäckern gestiftet, war der Christsollen stattliche elf Meter lang. Der Erlös der alljährlichen Verkaufsaktion in der Fußgängerzone kommt dem Verein „Bensheim hilft“ zugute, der Projekte in aktuellen Katastrophengebieten unterstützt. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.12.2018