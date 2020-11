Beratung bei Krebserkrankung

Bensheim.Der Verein Weiterleben bietet ab November in den Räumen des Diakonischen Werkes Bensheim Beratungen für Menschen mit Krebserkrankungen und deren Angehörige an. Das Beratungsangebot ist kostenlos.

Die Psychologin und Psychoonkologin Monika Kohlmann wird die Beratung vor Ort durchführen. Sie begleitet schon seit vielen Jahren Betroffene und Angehörige. Der Verein „Weiterleben“ ist eine psychosoziale Krebsberatungsstelle mit Sitz in Darmstadt, der dort seit 2008 psychoonkologische Gespräche und Beratungen zu Sozialleistungen anbietet. In Darmstadt finden darüber hinaus Gesprächsgruppen für Betroffene und Angehörige, Entspannungs-, Kunsttherapie- und Walkinggruppen statt.

Da sich inzwischen immer häufiger auch Ratsuchende aus anderen Landkreisen an Weiterleben wenden, wurde im Verein überlegt, die Menschen vor Ort aufzusuchen und auch in Bensheim eine Außensprechstunde anzubieten. So kann den Betroffenen und Angehörigen die Anfahrt nach Darmstadt erspart werden. Räume für das Beratungsangebot waren mit dem Diakonischen Werk schnell gefunden, zumal Weiterleben bereits lange Zeit in Darmstadt in den Räumen des Diakonischen Werkes ansässig war.

Inhaltlich können die unterschiedlichsten Themen besprochen werden. Begleitung bei der Krankheitsverarbeitung in Einzelberatungen oder in Gesprächen für Paare, Familien und Freunde, Informationen zu ergänzenden Therapiemöglichkeiten sowie Hilfen bei der Neuorientierung im sozialen Umfeld und im Berufsleben, aber auch Tipps zu Sport- und Entspannungsprogrammen werden angeboten. Den jeweiligen Bedarf und dessen Umfang bestimmen die Interessenten. Ist ein Angehöriger an Krebs verstorben, ist auch eine Trauerbegleitung möglich. Das psychoonkologische Angebot zeigt auf, wie mit den vielfältigen Belastungen umgegangen werden kann. Hier dürfen auch Ängste angesprochen werden. Die sozialrechtlichen Beratung beinhaltet die wirtschaftliche Sicherung, unter anderem welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es. Zwischen Frankfurt und Heidelberg ist der Verein Weiterleben die einzige Beratungsstelle für an Krebs erkrankte Menschen und deren Angehörige.

Die Beratungen des Vereins Weiterleben finden ab 6.November statt, zukünftig jeden dritten Freitag im Monat oder nach Absprache, in den Räumen des Diakonischen Werkes Bensheim, Riedstraße 1.

Anmeldungen für die Beratungen sind über die Geschäftsstelle in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/3927761 oder über die Homepage www.weiterleben.org/sprechzeiten-und-kontakt (Kontaktformular). red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.11.2020