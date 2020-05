Beratung für Gastronomen

Bensheim.Für Gastronomen sind mit der ab Freitag möglichen Wiederöffnung strenge Auflagen verbunden, teilt die städtische Pressestelle mit. Der Stadt liegen Rückmeldungen einiger Betriebe vor, die sich aufgrund dieser Auflagen dazu entschieden haben, vorerst nicht zu öffnen und weiterhin auf einen Abhol- und Lieferservice zu setzen.

„Wir haben größtes Verständnis für diese Entscheidung, da die Auflagen mit großen Einschränkungen verbunden sind“, betonen Bürgermeister Rolf Richter und Stadtrat Adil Oyan. Beide stellen klar, dass sich die Stadt Bensheim bei Kontrollen lediglich in dem Rahmen bewegen dürfe, den das Land Hessen in seinen Verordnungen vorgibt.

„Hier gibt es keinen Spielraum“, so Oyan. Die Mitarbeiter aus dem Rathaus stehen auf Wunsch den Gastronomen beratend zur Seite, wenn es um Fragen geht, wie die einzelnen Verordnungen in der Praxis umgesetzt werden können. In den vergangenen Tagen habe es bereits zahlreiche Beratungsgespräche gegeben. ps

