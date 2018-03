Beratung rund um die Schwangerschaft

Anzeige

Ansprechpartner bei Ängsten

Viele melden sich auch, so die Kollegin Karolin Rumpf, weil sie für die Finanzierung einer Babyerstausstattung durch die „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ einen sogenannten Bundesstiftungsantrag stellen wollen. Die finanzielle Unterstützung richtet sich an Frauen und Familien, die nur über ein geringes Einkommen verfügen.

Nicht nur bei organisatorischen oder finanziellen Fragen stehen die Beraterinnen den Ratsuchenden zur Seite, sondern auch, wenn andere Themen wie Ängste, Sorgen und jegliche Erfahrungen bei Schwangerschaft und Geburt aufkommen. Medizinische Fragen können bei Ärztin Katharina Rohmert, angesprochen werden.

Im Jahr 2017 wurden rund 500 Beratungen zu Schwangerschaft bezüglich sozialer Hilfen in der Beratungsstelle in Bensheim durchgeführt. Über diese positive Bilanz freut sich das „pro familia“-Team und hofft, auch in 2018 wieder vielen schwangeren Frauen und deren Partnern in Fragen zu Schwangerschaft und Geburt weiter helfen zu können.

Zur Beratung bei Schwangerschaft können werdende Mütter und Väter sowie Angehörige kommen. Beratungstermine in Bensheim können montags bis freitags von 9 bis 11.30 Uhr und außerhalb der hessischen Schulferien dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr telefonisch unter 06251/68191 vereinbart werden. red

