Beratung zum Thema Sexualität

Bensheim.„Sexualität betrifft uns alle, in jedem Alter, ob klein oder groß, jung oder alt. Wir werden schon mit ihr geboren und sie begleitet uns ein Leben lang“, schreibt die pro familia-Beratungsstelle in Bensheim in einer Pressemitteilung.

Je nach Lebensphase werden verschiedene Erfahrungen mit der (eigenen) Sexualität gemacht. Jedes Lebensalter bringt seine eigenen Fragen und Themen zur Sexualität mit sich.

„Im Kindesalter sind wir neugierig und möchten erfahren, wo Babys herkommen. Später interessiert uns, wie es ist verliebt zu sein, wen wir lieben und wie das mit dem ersten Mal funktioniert. Wollen wir Kinder haben? Und wenn wir Kinder haben, dann gibt uns spätestens bei Eintritt der Pubertät die Sexualität oder das Verhalten unserer Kinder Rätsel auf“, schreibt pro familia in einer Pressemitteilung.

Und wie funktioniert Sexualität eigentlich im Alter? Fragen über Fragen. Die pro familia Bensheim bietet ein umfassendes Angebot mit verschiedenen sexualpädagogischen Konzepten. Ein großes Themenfeld ist beispielsweise die psychosexuelle Entwicklung von Kindern. So können sowohl Eltern als auch Fachkräfte durch Fortbildungen und Themenabende zu diesem Thema geschult werden.

Außerdem gibt es die Möglichkeit der Beratung oder der Unterstützung bei Konzeptentwicklungen für Einrichtungen durch Sexualpädagogen der pro familia-Beratungsstelle. Auch zum Thema Pubertät gibt es Infoveranstaltungen der Beratungsstelle, welche meist von Eltern von Jugendlichen in Anspruch genommen werden.

Sexualität und Behinderung ist ein weiteres Themenfeld. Zum einen können mit Einrichtungen und Trägern Konzepte erarbeitet werden, wie Sexualität mit Behinderung gelebt werden kann, zum anderen können Beratungsangebote von pro familia wahrgenommen werden.

Im Gespräch mit Schülern

Immer wieder finden interkulturelle Frauengruppen statt, welche ebenfalls zur Angebotspalette der Beratungsstelle zählen. Frauen verschiedener Herkunft können sich hier zur Frauengesundheit und Familienplanung austauschen und Informationen erhalten. Hierbei finden die Angebote meist in Kooperation mit anderen Trägern und Einrichtungen statt. „Der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen ist eine große Bereicherung für und in unserer Arbeit“, meint Karolin Kebte, Sexualpädagogin bei pro familia in Bensheim.

Zur täglichen Arbeit der Sexualpädagogen zählt vor allem der Besuch von Schulklassen, um mit Schülern über Sexualität zu sprechen. „Hierbei gehen wir auf Themen, Fragen und Bedürfnisse der Schüler ein und sehen, was diese gerade beschäftigt“, meint Karolin Kebte.

Auch zu Zeiten von Corona laufen die Angebote weiter: „Das stellt uns vor neue Herausforderungen. Wir müssen neue Konzepte erarbeiten und ständig flexibel für spontane Planänderungen sein.

Manche Angebote müssen voraussichtlich auf lange Sicht digital verlagert werden. Trotzdem gehen wir auch weiterhin in Schulen und freuen uns über jede Klasse, die uns einlädt.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.12.2020