Berge, Seen, Königsschlösser

Bensheim.In der ersten Herbstferienwoche vom 29. September bis zum 6. Oktober bietet der Odenwaldklub Bensheim eine erlebnisreiche Wanderwoche in Schwangau bei Füssen an – mit den verschiedensten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Durch die Pöllatschlucht geht es hinauf zur Marienbrücke mit Blick auf die Königschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Ebenfalls im Programm: Die Burgruine Ehrenberg in Reutte/Tirol, eine der bedeutendsten Festungsensembles Mitteleuropas mit der 406 Meter langen freischwingenden Hängebrücke „highline 179“, die die Burgruine Ehrenberg mit dem gegenüberliegenden Fort Claudia verbindet. Die Sommerrodelbahn am Tegelberg und das Walderlebniszentrum in Füssen wird zudem angesteuert. Ein Besuch im Indoor-Hochseilgarten oder DAV-Kletterzentrum, im Reptilienzoo in Füssen oder in der Schmetterlings-Erlebnis-Welt in Pfronten, in der Glasbläserei in Pfronten oder der Schaukäserei in Hopferau-Lehern steht an. Abhängen kann man in der Königlichen Kristall-Therme in Schwangau oder im Wellnessbereich des Hotels.

Einen Ausflug nach Steingaden zur Wieskirche, eine der berühmtesten Rokokokirchen der Welt, mit dem Angebot „Musik und Wort“, mit festlicher Orgelmusik und meditativen Texten zum Tag der Deutschen Einheit wird angeboten. Ein Besuch des Festspielhauses in Füssen mit dem Musical „Ludwig“ ist möglich.

In der Tourist-Information Bensheim liegen die Anmeldeliste sowie die Information über die Kosten für diese Wanderwoche aus. Auch im Internet unter www.owk-bensheim.de sind diese Informationen zu erhalten.

Anmeldeschluss ist der 15. März. Weitere Auskünfte erteilt Wanderführerin Brigitte Bach, Telefon 06251/74894. Familien und Gäste sind willkommen. red

