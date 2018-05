Anzeige

Die Klasse 8e hat an der Bleiche Wasserproben genommen und diese in der Schule professionell ausgewertet. Die Schülerinnen der 8a erhielten eine Führung auf dem Erdbeer- und Spargelhof Wendel in Zwingenberg, bei welcher die Mädchen über den Spargelanbau sowie Erdbeersorten auf verschiedenen Feldern informiert wurden.

Es ist keine große Überraschung, dass insbesondere die Verkostung der Erdbeeren in vollen Zügen genossen wurde und zur großen Freude der Mädchen, sie auch für ihre Familien Erdbeeren mitnehmen durften.

Die neunten Klassen sammelten klassenweise im Rahmen der Aktion „Sauberhaftes Hessen“ in verschiedenen Gebieten in Bensheim Müll und am Ende des Schultages wurde die Klasse 9a als „Müllsammelsieger“ gekürt. Sie durfte sich über einen Eis-Gutschein freuen.

Das Ergebnis – Berge von Mülltüten auf dem Schulhof – erstaunte nicht nur die eifrigen Sammlerinnen, welche dadurch die Stadt Bensheim und ihre Umgebung ein bisschen sauberer gemacht haben.

Der Grüne Tag, welcher von Schülerinnen für Schülerinnen organisiert und mit Hilfe des Kollegiums durchgeführt wird, spiegelt die Leitziele der pädagogischen Arbeit der Liebfrauenschule wieder: Verantwortungsbewusstsein, soziales Engagement und solidarisches Handeln. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018