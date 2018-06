Anzeige

Auerbach.Aktuell läuft die Mauerwerkssanierung an der Bergkirche in Auerbach. Eine Bauerwerksprüfung hatte ergeben, dass die Stützmauer, die um die Bergkirche herum verläuft, saniert werden muss. Das Bauwerk weist in großen Teilen Ausbrüche und Auswaschungen der Mauerwerksfugen auf, an manchen Stellen haben Wurzeln das Mauerwerk gelockert, Verformungen und Risse wurden ebenfalls festgestellt, so dass eine Sicherung der Mauer unumgänglich ist.

Das Mauerwerk befindet sich im Besitz der Stadt Bensheim und der evangelischen Kirche. Die Sanierung wird federführend von der Stadt betreut und erfolgt in enger Abstimmung mit der Gemeinde. Seitens der Auerbacher Kirchengemeinde wurden bereits mit verschiedenen Aktionen Gelder zur Finanzierung des Projekts gesammelt, um die Sanierung des in Besitz der Kirche befindlichen Teilbereichs zu finanzieren.

Bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen, wird der Bewuchs vollständig entfernt. Anschließend werden lockere Mauerwerksfugen neu verfugt, Steine entfernt und die Stellen wieder verschlossen, teilweise müssen die Wandvorlagen vollständig neu aufgebaut werden. An einer Stützwand muss die Standsicherheit wieder hergestellt werden.