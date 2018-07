Anzeige

Bensheim.Der Berliner Ring ist seit Dienstag zwischen Kreisverkehr Saarstraße und Kreuzung Brückweg nur in südliche Richtung befahrbar. Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke sollen laut zuständigem Zweckverband KMB bis 20. Juli abgeschlossen sein. In nördlicher Richtung gilt im betroffenen Straßenabschnitt eine Umleitung über die Saarstraße, weiter auf die B 3 (Darmstädter Straße) und über den neuen Kreisverkehr in Zwingenberg zurück auf den Berliner Ring. Einzige Ausnahme: Für den verkaufsoffenen Sonntag (15.) im Zuge des Bachgassenfests – und der damit verbundenen Sperrung der B 3 im Bereich des Auerbacher Ortskerns – dient der Berliner Ring als Umleitungsstrecke und wird deshalb am 15. Juli für den Verkehr wieder in beide Richtungen geöffnet. red/Bild: Neu