Bensheim.Der Zweckverband KMB wird im vom 2. Mai bis zum 29. Juni auf dem Berliner Ring vom Kreisverkehr Saarstraße bis Kreuzung Brückweg die Fahrbahndecke und die Entwässerungsrinnen sanieren.

Die Arbeiten beginnen mit der Sanierung der Entwässerungsrinnen. Diese erfolgen in Abschnitten zu etwa 275 Meter beginnend ab Kreisverkehr Saarstraße in Fahrtrichtung Brückweg und werden in gegengesetzter Richtung fortgesetzt. Die Arbeiten an den Entwässerungsrinnen haben laut KMB keinen Einfluss auf den Verkehr.

Anschließend, voraussichtlich ab 11. Juni, erfolgt für die Dauer von zwei Wochen die schrittweise Erneuerung der Fahrbahndecke. Dazu sei es erforderlich, den Berliner Ring einseitig zu sperren, so dass zur Herstellung dieser Abschnitte nur noch Einbahnverkehr möglich ist.