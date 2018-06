Anzeige

Bensheim.Gegenwärtig werden am Berliner Ring im Bereich zwischen Kreisverkehr Saarstraße und der Kreuzung Brückweg die Entwässerungsrinnen saniert.

Halbseitige Sperrung notwendig

Voraussichtlich ab dem 2. Juli beginnen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke in diesem Bereich, schreibt der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) in einer Pressemitteilung.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke wird für die Dauer von etwa zwei Wochen schrittweise erfolgen. Hierzu ist es erforderlich den Berliner Ring halbseitig zu sperren, so dass der Verkehr nur noch in eine Richtung fließen kann. Von Norden kommend wird der Verkehr auf dem Berliner Ring in Richtung Süden geführt.