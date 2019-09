Berliner Team holt den Pokal

Bensheim.Die Ahmadiyya Muslim Gemeinde veranstaltete am Samstag in Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat der Stadt Bensheim und der AFG-Bergstraße ein Hallen-Fußballturnier unter dem Motto „Sport verbindet“. Pünktlich um 9 Uhr wurde das Hallenfußballturnier feierlich eröffnet. Im Namen der Veranstalter begrüßte Rafique Khawaja die Sportler der 16 teilnehmenden Teams. In ihren Grußworten wünschten Stadtrat Adil Oyan im Namen der Stadt Bensheim, Fatemeh Schmidt im Namen des Ausländerbeirats und Manfred Forell als Integrationsbeauftragter der Stadt dem Turnier einen fairen und sportlichen Verlauf.

Die Fußballteams, deren Spieler alle einen Migrationshintergrund haben, kamen aus ganz Deutschland nach Bensheim. Am Ende konnte das Team Azadi Berlin als Turniersieger den Pokal mit an die Spree nehmen. tn/Bild: Neu

