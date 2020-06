Bernd Koch ist neuer Rotary-Präsident

Bensheim/Heppenheim.Bernd Koch ist neuer Präsident des Rotary Clubs (RC) Bensheim-Heppenheim. Der 56-jährige Diplom-Kaufmann, der mit seiner Familie in Heppenheim lebt, hat das Amt von Felice Maietta (51) übernommen. Maietta überreichte Koch die Amtskette bei einer feierlichen Stabübergabe am Freitagabend in Heppenheim.

Koch ist seit zehn Jahren Rotarier. Der RC Bensheim-Heppenheim hat mehr als 50 Mitglieder. Zur Zeit werden die wöchentlichen Club-Meetings als Web-Konferenzen veranstaltet: Auch die Stabübergabe wurde in einem Hybrid-Meeting gefeiert – live in einer Internet-Konferenz, um allen Club-Mitgliedern so die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein.

Schöne und traurige Momente

Maietta blickte zum Ende seines Amtsjahres auf eine „intensive, zwölfmonatige rotarische Reise“ zurück: Mit vielen glücklichen Momenten und wunderbaren Begegnungen – aber auch mit schweren, traurigen Phasen des Abschieds von Freunden, „die uns Vorbild waren“ und seit Sommer 2019 verstorben sind. Er dankte allen, die ihn bei dieser Reise durch das Amtsjahr unterstützt haben und ehrte die Clubmitglieder Reinald Hoben und Karl Heinz Annecke für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Robert Langer, Thomas Catta und Norbert Bräuer, die seit 20 Jahren Rotarier sind.

„Die aktive Pflege der Freundschaft innerhalb unseres Rotary Clubs ist ein zentrales Element“, sagte Maietta im Rückblick auf sein Amtsjahr, in dem der Club sein 30-jähriges Bestehen feiern und aus diesem Anlass mehr als 100 000 Euro sammeln konnte: Für den Aufbau eines Spielplatzes an der Martinsschule (für Kinder mit Behinderungen) in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis).

Auch in Corona-Zeiten aktiv

Hinzu kamen zahlreiche weitere erfolgreiche Förderprojekte – zum Beispiel für den Wiederaufbau der Schule „Mariscal Sucre“ in La Codicia (in Ecuador), für den Hospiz-Verein Bergstraße, die „Bensheimer Tafel“ sowie die „Heldenstärker“, die sich für mehr Sicherheit im Kindernotfall im Kreis Bergstraße engagieren.

Auch in der Corona-Pandemiezeit und den vergangen Monaten der „neuen Normalität“ habe der RC Bensheim-Heppenheim „Unglaubliches geleistet“, bilanzierte Maietta unter Hinweis auf die Produktion von Visieren (für Mitarbeitende in Arztpraxen, Pflegedienste und Seniorenwohnheimen) sowie die Organisation von aufheiternden Live-Konzerten in Altenwohn- und Pflegeheimen. „Wir waren initiativ, aktiv, sichtbar und am Beispiel der Konzerte auch deutlich hörbar“, lobte Maietta den starken Einsatz und Ideenreichtum der Club-Mitglieder.

Im neuen Rotary-Jahr 2020/2021 wird Rotary International erstmals von einem deutschen Präsidenten geführt: Holger Knaack. Das Leitwort lautet: „Rotary eröffnet Möglichkeiten“. Welt-Präsident Knaack ermutigt, die vielen Möglichkeiten zu nutzen, die Rotary bietet: „Es sind unsere großen und kleinen Hilfsaktionen, die Möglichkeiten für die Menschen schaffen, die unsere Hilfe brauchen!“ Bernd Koch will diese Anregungen an der Bergstraße aufgreifen: „Wir Rotarier sehen es als Verpflichtung an, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Dieses übergeordnete gemeinsame Ziel verbindet Rotarier – auch uns als RC Bensheim-Heppenheim, in unserer Vielfalt und Individualität.“

So machte Koch in seiner Antrittsrede den Vorschlag, ein neue Vor-Ort-Initiative zu starten: Club-Mitglieder könnten – mit ihren unterschiedlichen Fachkompetenzen – von der Corona-Krise betroffene Unternehmen mit Aktionen und Konzepten unterstützen. Zum Beispiel mit Blick auf Einzelhandel und Gastronomie.

Club-Präsident Bernd Koch ist geschäftsführender Gesellschafter der von ihm 1993 gegründeten Baldur-Garten GmbH: Ein Spezialversender für Pflanzen-Neuheiten und -Raritäten, der seit 2010 mit einem modernen Versand- und Logistikzentrum in Bensheim residiert.

Koch wird in seinem Amtsjahr von einem Vorstand unterstützt, der aus Robert Beier (Vizepräsident), Rolf Schwabenland (Clubmeister), Patrick Staub (1. Sekretär), Eric Brehm (2. Sekretär) Siegfried Heinz (Schatzmeister), Stefan Steinhoff (Berufs- und Clubdienst, Thomas Catta (Gemeindienst) , Robert Langer (Internationaler Dienst), Jürgen Mescher (Foundation), Felice Maietta (Jugenddienst) Alexander Gemeinhardt (Internet) und Robert Eberle (Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedschaften) besteht.

Rotary vereint Persönlichkeiten aus allen Kontinenten, Kulturen und Berufen, um weltweit Dienst an der Gemeinschaft zu leisten und zu einer besseren Verständigung beizutragen. Seit Gründung des ersten Clubs vor mehr als 100 Jahren in Chicago hat sich Rotary zu einem weltumspannenden Netzwerk engagierter Persönlichkeiten entwickelt, die eine gemeinsame Vision verfolgen. Sie wollen denen zur Seite stehen, die sich nicht selbst helfen können: Im lokalen Umfeld der eigenen Gemeinde und in internationalen Projekten – das Motto lautet: Selbstloses Dienen („Service above self“). red

Info: Weitere Infos unter www.rotarybensheimheppenheim.com

