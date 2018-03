Anzeige

Das Weingut Meyer-Näkel, ausgezeichnetes Rotweingut von der Ahr, wird in diesem Jahr Gast beim Bergsträßer Weintreff sein. „Die Näkel-Schwestern machen die spannendsten Rotweine Deutschland“, titelte das Weinmagazin „Meiningers Weinwelt“ in seiner aktuellen Ausgabe (02/2018) und zeichnete das Weingut Meyer-Näkel von der Ahr für seine Kollektion des Jahres aus. Die beiden Schwestern Meike und Dörte Näkel bauen auf einer Fläche von 18 Hektar überwiegend rote Rebsorten an. 90 Prozent der Rebflächen sind mit Spät- und Frühburgundern bepflanzt, die zum größten Teil in französischen Barriquefässern ausgebaut werden. Die Toplagen Pfarrwingert, Kräuterberg, Sonnenberg und Silberberg zählen zu den besten in Deutschland – mit ganz besonderen geologischen und klimatischen Bedingungen. Sie sind als VDP Große Lagen klassifiziert.

Werner Näkel, der Vater der Beiden galt bereits Ende der 80er-Jahre als eine der bedeutendsten deutschen Winzer-Persönlichkeiten. Durch kompromisslosen Qualitätsanspruch gelang es ihm, einen völlig neuen Spätburgunderstil an der Ahr zu etablieren. Die Rotweine der Ahr wachsen auf Schieferböden. Diese Bodenart hat einen starken Einfluss auf die Charakteristik der Weine. Es entstehen mineralische, fruchtbetonte Weine mit eleganter Tanninstruktur, die durch ihre filigrane Art bestechen.

Karten im Vorverkauf für den Bergsträßer Weintreff sind pünktlich zum Frühlingsbeginn bei der Tourist Information der Stadt Bensheim und bei allen teilnehmenden Weingütern der Bergstraße und der Odenwälder Weininsel zu erhalten. red

Info: Infos zu Weintreff und Weinfrühling unter www.bergstraesser-weinfruehling.de

