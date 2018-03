Anzeige

Die Karl-Kübel-Schule in Bensheim bietet in dieser Schulform die Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit an.

In der Fachrichtung Verwaltung und Wirtschaft werden kaufmännische Inhalte vermittelt, die in der Regel das erste Ausbildungsjahr eines kaufmännischen Ausbildungsberufes abdecken. So behandeln die Schüler den Aufbau und die Funktionsweise eines Unternehmens, den Abschluss und die Erfüllung von Verträgen. Daneben werden Kenntnisse in Textverarbeitung sowie der Umgang mit dem Office-Paket pra-xisorientiert unterrichtet.

In der Fachrichtung Gesundheit beschäftigen sich die Schüler mit medizinisch-technischen und krankenpflegerischen Themen. Zum Beispiel werden der Aufbau und die Funktion des menschlichen Körpers, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Kenntnisse in Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ernährungslehre unterrichtet.

Sozialpädagogische Projekte gehören fest in das Bildungsangebot der Berufsfachschule. Sie bieten den Jugendlichen die Chance, ihre Team- und Konfliktfähigkeiten zu verbessern und ihre Motivation für das Lernen zu stärken. Defizite in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik können in der kostenlosen „Nachmittagsakademie“ der Karl-Kübel-Schule bearbeitet werden.

Bewerbungen werden über die abgebenden Schulen organisiert. Schüler und ihre Eltern können sich natürlich auch direkt an die Kübel-Schule wenden. Der Abteilungsleiter der Berufsfachschule, Ingo Arndt, nimmt sich Zeit, individuell über das Bildungsangebot und die Zugangsvoraussetzungen der Berufsfachschule zu beraten.

Man kann über das Sekretariat der Schule einen Gesprächstermin vereinbaren. Das Sekretariat erreicht man unter der Telefonnummer 06251/10650. red

