Berufspraktikum im Brexit-Land

Bensheim.Arbeiten im Land des Brexits? Fünf Schüler des Goethe-Gymnasiums Bensheim haben die Chance genutzt und ihr Betriebspraktikum in Scarborough an der Nordwestküste Englands absolviert. Zwei Wochen lang waren Julia Hanselmann, Jasmin Specht, Katharina Volk, Justin Scholze und Oriol Torrano in Kindergärten und Cafés tätig.

Die Herausforderungen für die Schüler begannen schon vor der Reise, die sie selbst organisieren mussten. Mit der Unterstützung von Stefan Hillenbrand, dem für die Betriebspraktika verantwortlichen Lehrer am Goethe-Gymnasium, war das jedoch kein Problem.

Vom Flughafen Manchester reisten die zwischen 16 und 18 Jahre alten Q2-Schüler selbstständig mit dem Zug weitere drei Stunden bis zu ihrem Zielort, wo sie von ihren Gastfamilien in Empfang genommen wurden. Diese waren alle sehr freundlich, so die einhellige Meinung, haben die Gäste umsorgt und sich auch in Krankheitsfällen rührend gekümmert.