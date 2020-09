Bensheim.Zur Besichtigung der Biogasanlage des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) lädt die Senioren-Union ein. Seit einigen Jahren werden dort Strom, Wärme und hochwertiger Kompost erzeugt aus Küchen- und Gartenabfällen.

Treffpunkt ist am Montag (14.), um 16 Uhr, am Abfallwirtschaftszentrum in Heppenheim, Ratsäckerweg. Die Möglichkeit zur Mitnahme in Fahrgemeinschaften besteht um 15.15 Uhr vom Bahnhof Bensheim aus. Mund-Nasen-Schutz ist obligatorisch. Anmeldungen für den Besuchstermin nimmt Brigitte Sattler, Telefon 06251/39303, entgegen. red

