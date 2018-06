Anzeige

Bensheim.Wie die Abwasserentsorgung in der Stadt organisiert ist, will die CDU-Fraktion im Rahmen ihres Sommerprogramms erfahren. Die Christdemokraten werden sich am Dienstag (3.) bei einer Besichtigung der Kläranlage informieren.

„Die Reinigung der Abwässer erscheint als ganz selbstverständliche Aufgabe. Doch ist sie mit hohen gesetzlichen Auflagen verbunden. Wir wollen wissen, mit welchen Verfahren die geforderte Qualität des gereinigten Wassers auch in Zukunft erreicht wird,“ sagt Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk.

Erhebliche Investitionen

Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) hat in den vergangenen Jahren erheblich in die Kläranlage investiert. Weitere Projekte wie der Ersatzbau für die Kanalsandannahme stehen an. Mit den Faulgasen aus den anfallenden Klärschlämmen wird ein Blockheizkraftwerk betrieben. Eine Herausforderung stellen die Reste von Arzneistoffen, Haushalts- und Industriechemikalien, Pflanzenschutzmittel und Biozide im Abwasser dar.