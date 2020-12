Bensheim.Wegen der Corona-Pandemie gibt es weitere große Einschränkungen im Alltag, somit können auch Advents- und Weihnachtsfeiern nicht stattfinden. In dieser Woche wird deshalb in der Kirchengemeinde Sankt Laurentius und in der Stephanusgemeinde eine Adventsaktion anlaufen.

Auch die ersehnte und immer gut besuchte Adventsfeier für die Senioren in der Weststadt wird es dieses Jahr nicht geben können. Daher möchte die Teamleitung vom ökumenischen Seniorentreff auf eine andere Art Adventsfreude stiften.

Ab dem dritten Advent werden Senioren, die regelmäßig den Seniorennachmittag besuchen, mit einem mit weihnachtlichen Überraschungen gefüllten Präsent bedacht.

Die Teamleitung Carola Unrath und Ilse Moradkhani liegt die Aktion sehr am Herzen: „Die soziale Interaktion, der gemeinsame Austausch ist für die große Gemeinschaft von Senioren, die unsere Kirchengemeinde bereichern, unheimlich wichtig. Durch die mittlerweile monatelang grassierende Corona-Pandemie ist das Miteinander nahezu komplett weggebrochen. Das ist für manche in dieser Gemeinde nicht nur traurig, sondern auch tragisch, weil gerade bei älteren Menschen die große Gefahr der Vereinsamung und Abgeschiedenheit besteht.“

Deshalb sind all diejenigen, die sonst der Einladung zur dritten Adventswoche gefolgt wären, eingeladen, die Adventsfeier anders als gewohnt zu feiern. Sie können an einem bestimmten Datum gemütlich von zu Hause aus feiern mit einem besinnlichen gefüllten Adventspäckchen.

„Alle werden aufgefordert, für einen kleinen Moment innezuhalten, jeder für sich und doch gedanklich beim Seniorentreff zu sein und ein wenig über Weihnachten nachzudenken. Die Dinge, die die Senioren in der Adventspost finden, sollen ihnen dabei helfen“, schreiben die Organisatorinnen.

Die besinnliche Adventspost wird in dieser Woche vom ökumenischen Seniorentreff Team mit Adventsstimmung ausgeliefert, heißt es abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.12.2020