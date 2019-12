Besinnliche und rockige Klänge

Bensheim.Freude an und auf Weihnachten verspricht das diesjährige Konzert aus der Reihe „S(w)inging Christmas – das etwas andere Weihnachts-Chorkonzert“ seinen Gästen. Termin ist am Mittwoch (11.) um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Schwanheim. Drei Bensheimer Formationen haben wieder besinnliche und feine, aber auch swingig bis rockige Weihnachtslieder einstudiert, mit denen sie das Publikum auf Weihnachten einstimmen wollen.

Von Anfang an dabei ist der Chor der Musikschule „Wings of Joy“, der unter seiner jungen Chorleiterin Lisa Hofstetter traditionelle, aber flotte Weisen aus Spanien und England präsentieren möchte, aber auch mit einem israelisches Lied und dessen tragender Melodie etwas zur Besinnung und Ruhe beisteuern wird.

Noch einmal schwungvoll wird es mit einem Gospel, aber auch ein „Neues Weihnachtslied“ will man a capella aufführen. Und wie jedes Jahr dürfen auch die Zuschauer bei einem Lied wieder mitsingen.

Ähnlich wie Wings of Joy haben sich auch die Sänger von Funtastixx unter Chorleiter Marc Bugert einer groovigen Liedauswahl verschrieben, die beim Singen Spaß macht. So darf man sich auf gefühlvolle Beiträge wie Rutters Angels Carol freuen, aber auch Ohrwürmer wie Last Christmas oder ein swingiges Händel-Halleluja sollen erklingen und das Publikum mitreißen.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr konnte das Schlagzeugensemble der Musikschule Bensheim für die Konzertreihe gewonnen werden. Gleich drei Marimba- und Vibraphon-Spieler haben für dieses Jahr zugesagt und werden wieder für sphärische Klänge in der evangelischen Kirche in Schwanheim sorgen. Wenn die Hände der Musiker wie magisch mit den Schlägeln über die Stäbe gleiten, darf man auf südamerikanisch anmutende Weisen und Lebensfreude gespannt sein, aber auch ein Stück von der Rentier-Jagd wurde von Musikschulleiter Helmut Karas für das Konzert ausgesucht.

Bei freiem Eintritt würden sich die beteiligten Formationen über eine freiwillige Spende am Ende der Veranstaltung freuen, die um 19.30 Uhr beginnt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.12.2019