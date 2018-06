Anzeige

Bensheim.Am Freitag bekamen die Schüler in Hessen endlich ihre Zeugnisse. Wie so ein Zeugnis aussieht, weiß jeder. Was kann ein Zeugnis aber so besonders machen, dass der Schulleiter es persönlich überreicht?

Es sind nicht die Noten, die zugegeben richtig gut sind, die dieses Zeugnis so besonders machen – es ist die Bemerkung. ln der Schillerschule in Bensheim ließ es sich Schulleiter Günter Schneider (r.) nicht nehmen, das Zeugnis an Emilie Lorig selbst zu überreichen. Die 14-iährige Achtklässlerin hat beim Mathematikwettbewerb des Landes Hessen den siebten Platz hessenweit unter allen Realschülern erreicht. Nur ein Platz besser und sie wäre zur offiziellen Siegerehrung eingeladen worden.

Um überhaupt so weit kommen zu können, musste Emilie zwei Runden überstehen: In der ersten Runde wurde sie Schulsiegerin, in der zweiten belegte sie mit nur 0,5 Punkten Rückstand auf den Kreissieger den zweiten Platz. red/Bild: Schillerschule