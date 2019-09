Besprechung für die Fastnacht

Auerbach.Die Auerbacher wollen die Fastnacht 2020 in einer neuen Form feiern, so das Ergebnis einer ersten Besprechung. Am zweiten Wochenende im Februar soll im Auerbacher Bürgerhaus wieder gefeiert und an die erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen Jahre angeknüpft werden. Die Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine IAV lädt alle Mitbürger, Vereine und Gruppen zur Besprechung für Dienstag (17.) um 20 Uhr ins Bürgerhaus Kronepark ein.

IAV-Sprecher Ralph Stühling hofft auf zahlreiche Helfer, die bei der Kampagne 2020 mitmachen und am Abstimmungsgespräch teilnehmen. Neue Ideen und Beiträge sind auch für die Jugendveranstaltung zur Fastnacht gefragt. Deshalb sind insbesondere die Vertreter der Jugendorganisationen in Auerbach willkommen. red

